НБА: "Голден Стейт" став другим фіналістом сезону

"Голден Стейт Уорріорс" став другим учасником фіналу НБА після того, як у фінальній серії Західної конференції обіграв команду "Оклахома-Сіті Тандер" - 4:3.

Минулої ночі "Уорріорс" виграли зустріч з рахунком 96:88. Основний внесок у перемогу знову внесли Стефен Каррі і Клей Томпсон, які набрали на двох 56 очок. Саме триочкові кидки цих виконавців дозволили гравцям "Голден Стейт" у третій чверті зустрічі знищити перевагу суперника в 13 очок і самим повести в рахунку.

Перемога "Уорріорс" означає, що ця команда стала лише десятою в історії НБА, кому вдалося виграти серію плей-офф, поступаючись під час неї з рахунком 1:3.

У фіналі чинні чемпіони НБА, як і рік тому, зіграють з "Клівленд Кавальєрс".

Голден Стейт - Оклахома-Сіті - 96:88 (19:24, 23:24, 29:12, 25:28)

ГС: Каррі (36 + 5 підбирань + 8 передач), Томпсон (21 + 5 підбирань), Грін (11 + 9 підбирань);

ОС: Дюрант (27 + 7 підбирань), Вестбрук (19 + 7 підбирань + 13 передач), Ібака (16);

Рахунок в серії - 4:3.