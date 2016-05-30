Зірковий баскетболіст НБА може не поїхати на Олімпіаду через вірус Зіка

Центровий "Чикаго Буллс" і збірної Іспанії Пау Газоль може відмовитися від участі в Олімпіаді-2016 через побоювання захворіти вірусом Зіку. Про це він повідомив виданню AS.

"Я зараз думаю над цим питанням. Здоров'я атлетів і вболівальників, які їдуть в Ріо – це найважливіше. У мене є інсайдерська інформація, якою я поділився з товаришами по команді і іншими іспанськими спортсменами. На даний момент питання обговорюється. Сподіваюся, МОК і ВООЗ розкажуть нам про всіх ризики, пов'язані з вірусом Зіка", – сказав Газоль.

Як повідомляв УНІАН, раніше більше 150 експертів в області медицини підписали лист з проханням перенести Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро або відкласти їх у зв'язку з епідемією вірусу Зіка.

Його автори нагадують, що Ріо-де-Жанейро займає друге місце серед бразильських міст з найбільшою кількістю ймовірних випадків захворювання. Система охорони здоров'я в цьому місті дуже ослаблена, а епідемія швидше посилюється, ніж стихає, відзначають вони. Експерти порекомендували ВООЗ скликати незалежну консультаційну групу, яка і прийме рішення з цього питання.

35-річний Пау Газоль - лідер збірної Іспанії і один з найкращих баскетболістів Європи останніх 15 років. Він двічі вигравав чемпіонат НБА, тричі - чемпіонат Європи і один раз - чемпіонат світу. Крім того, на двох останніх літніх Олімпіадах Газоль разом з іспанською командою завойовував срібні медалі.

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро мають відбутися з 5 по 21 серпня 2016 року. Це будуть перші Олімпійські ігри, які пройдуть в Південній Америці.