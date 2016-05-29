Баскетболіст НБА увірвався до чужої квартири і був вбитий

23-річний баскетболіст команди НБА "Нью-Орлеан Пеліканса" Брайс Дежан-Джонс загинув в результаті смертельного поранення з пістолету, повідомляє ESPN.

Інцидент стався в окрузі Даллас, в 3:20 ночі. Дежан-Джонс вибив двері чужої квартири і увірвався до житла. Почувши шум, господар приміщення прокинувся, взяв у руки пістолет і спробував з'ясувати, що відбувається.

Не отримавши відповіді, він вистрілив у баскетболіста. Після цього Дежан-Джонса доставили в лікарню, але врятувати його життя медикам не вдалося.

Як пояснив агент баскетболіста, швидше за все, вночі Дежан-Джонс хотів потрапити в квартиру по сусідству, де живе мати його однорічної дитини, але помилився дверима.

Проти чоловіка, який застрелив Дежан-Джонса, звинувачення висуватися не будуть, так як в штаті Техас дозволено застосовувати вогнепальну зброю, щоб захистити себе у власному будинку.

Брайс Дежан-Джонс провів в НБА лише один сезон - у 14 матчах за "Нью-Орлеан Пеліканс" він набирав 5,6 очка в середньому за гру. По закінченні чемпіонату захисник підписав з клубом трирічний контракт, за яким міг заробити майже 2 мільйони доларів.