НБА: "Голден Стейт" не пустив "Оклахому" до фіналу плей-офф

Команда "Голден Стейт Уорріорс" не дозволила "Оклахома-Сіті Тандер" вийти до фіналу НБА за підсумками шести ігор серії. Сьогодні чемпіони Асоціації обіграли суперника з рахунком 108:101.

Примітно, що "Тандер" виграла кожну з перших трьох чвертей матчу, але в останній чверті поступилася з різницею в 15 очок. Головним героєм поєдинку став захисник "Уорріорс" Клей Томпсон, який реалізував 11 триочкових, встановивши новий рекорд плей-офф НБА.

Таким чином, рахунок у серії став 3:3, а переможець протистояння визначиться у сьомій грі між командами, яка відбудеться післязавтра, 31 травня на домашній арені "Голден Стейт" в Окленді.

Оклахома-Сіті - Голден Стейт - 101:108 (23:20, 30:28, 30:27, 18:33)

ОС: Дюрант (29 + 7 підбирань), Вестбрук (28 + 9 підбирань + 11 передач), Ібака (13 + 9 підбирань), Роберсон (11 + 8 підбирань;

ГС: Томпсон (41), Каррі (29 + 10 підбирань + 9 передач), Грін (14 + 12 підбирань + 6 передач

Рахунок у серії - 3:3.