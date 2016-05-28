ФІБА-Європа скасувала заборону на участь 14 провідних збірних в Євробаскеті

Рада розглянула доповідь Виконавчого комітету ФІБА-Європа щодо модернізації європейських клубних змагань, повідомляє Sportando.

На засіданні було зазначено, що національні федерації позитивно відреагували на рішення Ради від 20 березня 2016 року і, в кінцевому підсумку, рішення не завдало шкоди жодної федерації. Отже, очікується, що чоловічі національні збірні візьмуть участь у наступних турнірах, організованих ФІБА-Європа.

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Рада ФІБА-Європа також визнала, що Euroleague Commercial Assets (ECA) продовжує вести монополістичну практику, і необхідно стежити за позицією національних федерацій по відношенню до такої практики.