"Клівленд" вийшов у фінал НБА

У Торонто завершився шостий матч фіналу Конференції Національної баскетбольної асоціації (півфінал плей-офф НБА), в якому "Репторс" приймали на своєму майданчику "Клівленд Кавальєрс" і програли з рахунком 87:113.

Таким чином, гості здобули четверту перемогу і завершили серію з рахунком 2:4 на свою користь.

Торонто – Клівленд– 87:113 (25:31, 16:24, 33:31, 13:27)

Торонто: Лаурі (35), ДеРозан (20), Паттерсон (9), Валанчюнас (6 + 8 підборів), Бійомбо (4 + 9 підбирань)

Клівленд: Джеймс (33 + 11 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Ірвінг (30 + 9 передач + 3 перехоплення), Лав (20 + 12 підбирань), Сміт (15),

Рахунок у серії: 2-4