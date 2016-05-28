"Клівленд" вийшов у фінал НБА
10:30, 28 травня 2016Баскетбол
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"Кавальєрс" виграли півфінальну серію у "Торонто Репторс" з рахунком 4:2.
Reuters
У Торонто завершився шостий матч фіналу Конференції Національної баскетбольної асоціації (півфінал плей-офф НБА), в якому "Репторс" приймали на своєму майданчику "Клівленд Кавальєрс" і програли з рахунком 87:113.
Таким чином, гості здобули четверту перемогу і завершили серію з рахунком 2:4 на свою користь.
Торонто – Клівленд– 87:113 (25:31, 16:24, 33:31, 13:27)
Торонто: Лаурі (35), ДеРозан (20), Паттерсон (9), Валанчюнас (6 + 8 підборів), Бійомбо (4 + 9 підбирань)
Клівленд: Джеймс (33 + 11 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Ірвінг (30 + 9 передач + 3 перехоплення), Лав (20 + 12 підбирань), Сміт (15),
Рахунок у серії: 2-4
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