НБА: "Голден Стейт" до мінімуму скоротив відставання у серії з "Оклахомою"

В Окленді (Каліфорнія) завершився п'ятий матч серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації, в якому "Ворріорз" приймали на своєму майданчику "Оклахому Сіті" і виграли з рахунком 120:111.

Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог скоротився до мінімуму, але "Оклахома", як і раніше, веде - 2:3.

Голден Стейт — Оклахома-Сіті— 120:111 (25:21, 33:29, 23:27, 39:34)

ГС: Каррі (31 + 7 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень + 5 втрат), Томпсон (27), Богут (15 + 14 підбирань), Спейтс (14), Грін (11 + 13 підбирань + 4 блок-шота)

ОС: Дюрант (40 + 7 підбирань), Уестбрук (31 + 7 підбирань + 8 передач + 5 перехоплень + 7 втрат), Ібака (13 + 8 підбирань), Морроу (10), Адамс (8 + 10 підбирань)

Рахунок в серії: 2-3