Україна, Росія і Грузія зіграють в одному турнірі під час підготовки до Євробаскету

Досягнута домовленість про участь підопічних Євгена Мурзіна в міжнародному турнірі в Грузії, який відбудеться 13 - 15 серпня, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У Тбілісі суперниками українців будуть збірні Нідерландів, Росії та господарі змагань - команда Грузії. Оскільки учасники турніру змагатимуться за системою "кожен з кожним", протистояння на паркеті чоловічих баскетбольних збірних України та Росії неминуче.

Таким чином підопічні Євгена Мурзіна під час підготовки до кваліфікації Євробаскету візьмуть участь у трьох турнірах - вищезгаданому в Грузії (13 - 15 серпня), Словаччині (16 - 17 серпня) та Естонії (24 - 26 серпня). Крім того, 30 та 31 липня на виїзді буде проведено дві контрольні гри зі збірною Німеччини.

Навчально-тренувальні збори команди почнуться 14 червня в Міжнародній тенісній Академії, у Пущі-Водиці в Києві.

Перший матч відбору на Євробаскет-2017 збірна України проведе в Києві проти команди Болгарії 31 серпня 2016.