Баскетболіст "Фінікс Санс" Лэнь потрапив у розширений склад збірної України

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін оголосив розширений склад команди, яка буде готуватися до матчів відбіркового турніру до чемпіонату Європи з баскетболу 2017 року. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

У список потрапили 25 осіб, серед яких лише шестеро представляють чемпіонат України.

Відзначимо, що до складу потрапив центровий "Фінікс Санс" Олексій Лэнь, а також представники студентської ліги США Святослав Михайлюк та Джоель Боломбой.

Захисники: Денис Лукашов (Лієтувос Рітас, Литва), Джером Рендл (Жальгіріс, Литва), Олександр Мішула (Дніпро), Клим Артамонов (Черкаські Мавпи), Олександр Липовий (Динамо), Павло Крутоус (Будівельник), Святослав Михайлюк (Канзас, NCAA), Руслан Отверченко (Манреса, Іспанія), Сергій Гладир (Монако, Франція)

Форварди: Максим Пустозвонов (Пітешті, Румунія), В'ячеслав Бобров (Кемпер, Франція), Володимир Конєв (Хімік), Дмитро Глєбов (Кривбас), Максим Корнієнко (Торунь, Польща), Ігор Зайцев (Роза Радом, Польща), Станіслав Тимофеєнко (Пьєно, Литва), Джоель Боломбой (Вебер Стейт, NCAA), Олексій Печеров (Сагесс, Ліван)

Центрові: Олексій Лэнь (Фінікс Санс, НБА), Кирило Фесенко (Монако, Франція), Артем Пустовий (Обрадойро, Іспанія), В'ячеслав Кравцов (Сарагоса, Іспанія), Сергій Загреба (Прєнай, Литва), В'ячеслав Петров (Хімік), Кирило Натяжко (Астана, Казахстан).

Нагадаємо, збірна України розпочне виступи у відбірному турнірі до Євробаскету-2017 31 серпня. В одну групу з командою Євгена Мурзіна потрапили команди Словенії, Болгарії та Косово.