НБА: "Голден Стейт" за крок від сенсаційного вильоту з плей-офф

Команда "Оклахома-Сіті" третій раз обіграла "Голден Стейт" у фінальній серії Західної конференції НБА.

Сьогодні "Тандер" знову обіграли суперника з хорошим запасом - 118:94. Найкращим гравцем матчу став захисник переможців Рассел Вестбрук, який зробив тріпл-дабл.

До сенсаційного виходу у фінал "Оклахомі" залишилося лише раз обіграти "Голден Стейт", який є чинним чемпіоном НБА і фаворитом не тільки серії, але і всього сезону.

Оклахома-Сіті Тандер - Голден Стейт Уорріорс— 118:94 (30:26, 42:27, 22:29, 24:12)

ОС: Вестбрук (36 + 11 передач + 11 підбирань), Дюрант (26 + 11 підбирань), Ібака (17 + 7 підбирань), Робертсон (17 + 12 підбирань), Адамс (11 + 7 підбирань), Вейтерс (10);

ГС: Томпсон (26 + 5 підбирань), Каррі (19 + 5 підбирань + 5 передач), Барнс (11);

Рахунок у серії - 3:1.