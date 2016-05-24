НБА: "Торонто" зрівняв рахунок у серії з "Клівлендом"

"Торонто Репторс" зрівняли рахунок у фінальній серії Східної конференції НБА з "Клівленд Кавальєрс".



У четвертій грі канадці обіграли суперника з рахунком 105:99. Основний внесок у перемогу "Торонто" зробили Кайл Лаурі і Демар ДеРозан, які набрали на двох 67 очок.

Нагадаємо, перші дві гри серії виграв "Клівленд". П'ятий матч протистояння відбудеться післязавтра, 26 травня.

Торонто Репторс - Клівленд Кавальерс - 105:99 (27:24, 30:17, 21:28, 27:30)

Т: Лаурі (35 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), ДеРозан (32), Керролл (11);

К: Джеймс (29 + 9 підбирань + 6 передач), Ірвінг (26 + 6 передач), Фрай (12 + 6 підбирань), Лав (10 + 7 підбирань);

Рахунок у серії - 2:2.