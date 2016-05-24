НБА: "Торонто" зрівняв рахунок у серії з "Клівлендом"
10:56, 24 травня 2016Баскетбол
132
Канадська команда продовжує боротися за вихід до фіналу НБА.
Reuters
"Торонто Репторс" зрівняли рахунок у фінальній серії Східної конференції НБА з "Клівленд Кавальєрс".
У четвертій грі канадці обіграли суперника з рахунком 105:99. Основний внесок у перемогу "Торонто" зробили Кайл Лаурі і Демар ДеРозан, які набрали на двох 67 очок.
Нагадаємо, перші дві гри серії виграв "Клівленд". П'ятий матч протистояння відбудеться післязавтра, 26 травня.
Торонто Репторс - Клівленд Кавальерс - 105:99 (27:24, 30:17, 21:28, 27:30)
Т: Лаурі (35 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), ДеРозан (32), Керролл (11);
К: Джеймс (29 + 9 підбирань + 6 передач), Ірвінг (26 + 6 передач), Фрай (12 + 6 підбирань), Лав (10 + 7 підбирань);
Рахунок у серії - 2:2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter