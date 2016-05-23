Збірна України з баскетболу залучила до свого складу американку

Збірна України з баскетболу може підсилитися американською захисницею Д' Андрою Мосс, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

28-річна американка зараз проходить з командою навчально-тренувальний збір у Києві, а потім візьме участь в товариських іграх проти команди Угорщини.

"Які мої мотиви для приїзду? Пишатися тим, що граєш за збірну. Бути частиною команди, відчувати, що я одна з тих, хто захищає інтереси країни", - заявила Мосс.

Вона також додала, що в національній збірній у неї немає фінансових вимог. "Зіроу доларс. Я тут не за гроші", - сказала баскетболістка.

Жіноча збірна України з баскетболу достроково гарантувала собі місце на чемпіонаті Європи 2017 року. Найближчі офіційні матчі команда проведе восени в рамках відбіркового циклу до цього турніру - проти збірних Сербії та Німеччини.