НБА: Команда "Оклахома-Сіті" знову повела в серії з "Голден Стейт"

У третьому матчі протистояння "Тандер" розгромили опонентів.

Команда "Оклахома-Сіті Тандер" розгромила "Голден Стейт Уорріорс" в третьому матчі фінальної серії Західної конференції НБА. Гра завершилася з рахунком 133:105, а основний внесок у перемогу "Оклахоми" внесли лідери команди Кевін Дюрант і Рассел Уестбрук, що набрали на двох 63 очки. Наступна гра серії відбудеться післязавтра, 25 травня. Оклахома-Сіті Тандер - Голден Стейт Уорріорс - 133:105 (34:28, 38:19, 45:33, 16:25) ОС: Дюрант (33 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Вестбрук (30 + 12 передач + 8 підбирань), Ібака (14 + 8 підбирань), Роберсон (13 + 6 підбирань), Вейтерс (13), Кантер (10 + 12 підбирань) ГС: Каррі (24 + 5 підбирань), Томпсон (18). Рахунок у серії - 2:1.

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