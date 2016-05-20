НБА: "Клівленд" вдруге обіграв "Торонто" у фіналі Конференції

В Клівленді у ніч на п'ятницю пройшов другий матч серії фіналу Конференції (півфінал плей-офф чемпіонату НБА) в якому місцеві "Кавальєрс" приймали "Торонто Репторс" і впевнено здолали суперника.

Матч завершився з перевагою господарів майданчика в 19 очок.

Рахунок в серії до чотирьох перемог став 2-0 на користь "Клівленда".

Клівленд – Торонто 108:89 (30:28, 32:20, 24:21, 22:20)

Клівленд: Ірвінг (26), Джеймс (23 + 11 підбирань + 11 передач), Лав (19), Джей Ар Сміт (12), Томпсон (9 + 12 підбирань) – старт; Фрай (10), Шамперт (3), Джонс (2), Джефферсон (2), Мозгов (2), Мо Вільямс (0), Деллаведова (0), Джонс (0).

Торонто: ДеРозан (22), Лоурі (10 + 5 втрат), Керролл (7), Скола (6), Бійомбо (3) – старт; Джозеф (11), Росс (11), Дж. Джонсон (11), Паттерсон (6), Пауелл (2), Райт (0), Томпсон (0), Ногейра (0).

Рахунок у серії 2:0