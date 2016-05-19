В новому баскетбольному чемпіонаті України повинні зіграти 10 команд

У наступному сезоні чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги ймовірно зіграють 10 команд. Про це сьогодні заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський під час засідання президії ФБУ, повідомляє офіційний сайт організації.

При цьому, в десятку команди увійдуть київський "Будівельник" і дніпропетровський "Дніпро", які минулого сезону не виступали в чемпіонаті України.

За словами глави ФБУ, на даний момент три клуби Суперліги зіткнулися з фінансовими проблемами. Мова про київські "Динамо" та "Інфізі", а також луцький "Волиньбаскет". Триває пошук спонсорів для клубів з Івано-Франківська, Львова та Харкова.

Також висловив бажання виступати в наступному сезоні чемпіонату України кременчуцький "Кремінь", який у минулому сезоні грав в одній лізі з "Будівельником" і "Дніпром".

Дедлайн для подачі заявок на участь у чемпіонаті - 1 липня. Мінімальний бюджет клубу на сезон має становити 5 мільйонів гривень.