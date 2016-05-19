Головний тренер збірної України Мурзін очолив київський "Будівельник"

Новим головним тренером київського "Будівельника" стане Євген Мурзін, який також є наставником збірної України з баскетболу. Про це клуб повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир Коваль, який працював зі столичною командою в минулому сезоні, увійде в тренерський штаб Мурзіна.

Раніше Мурзін вже очолював "Будівельник", коли той переживав часи фінансового занепаду. Це було з 2000-го по 2008-й рік, і за цей період максимум, якого досягала команда в чемпіонаті України - шосте місце.

Пізніше Мурзін кілька років працював з івано-франківською "Говерлою" та одного разу приводив її до бронзових медалей української Суперліги.

У 2015-му році він став головним тренером збірної України, але не зміг вивести її з групи на чемпіонаті Європи з баскетболу. Команда завершила турнір з чотирма поразками у п'яти матчах.

Нагадаємо, згідно інформації Федерації баскетболу України, в наступному сезоні "Будівельник" зіграє у чемпіонаті під егідою ФБУ. Також команда, що бажає взяти участь в Лізі чемпіонів ФІБА.