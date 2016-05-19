НБА: "Голден Стейт" розгромив "Оклахому" і зрівняв рахунок у фінальній серії Західної конференції

Команда "Голден Стейт" зрівняла рахунок у фінальній серії Західної конференції з "Оклахома-Сіті".

У другій грі протистояння, що відбулася на рідній для "Уорріорс" арені в Окленді, команда Стіва Керра розгромила суперника з рахунком 118:91.

Найбільший внесок у перемогу традиційно вніс захисник "Голден Стейт" Стефен Каррі, який набрав 28 очок. Причому, саме його три поспіль триочкових кидки на початку третьої чверті стали ключовими в успіху "Уорріорс".

Після цієї гри серія переїжджає в Оклахома-Сіті, де команди проведуть наступні дві зустрічі.

Голден Стtйт - Оклахома-Сіті - 118:91 (27:20, 30:29, 31:19, 30:23)

ГС: Каррі (28), Томпсон (15), Ігуодала (14), Спейтс (13), Езілі (12 + 5 підбирань), Барнс (11 + 6 підбирань), Грін (10 + 8 підбирань + 7 передач);

ОС: Дюрант (29 + 6 підбирань), Вестбрук (16 + 12 передач), Адамс (9 + 10 підбирань);

Рахунок у серії - 1:1.