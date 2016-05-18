НБА: "Клівленд" відкрив серію з "Торонто" розгромною перемогою

Команда "Клівленд Кавальерс" з розгромним рахунком 115:84 обіграла "Торонто Репторс" у першому матчі фінальної серії Східної конференції НБА.

Інтрига у матчі померла ще до великої перерви, на яку команди пішли з різницею в 23 очки.

У "Клівленда" у цій грі проявили себе найкращим чином всі "зіркові" гравці команди - ЛеБрон Джеймс, Кайрі Ірвінг і Кевін Лав набрали на трьох 65 очок. У складі "Торонто" кращим був Демар ДеРозан, який набрав 18 очок.

Клівленд — Торонто— 115:84 (33:28, 33:16, 29:23, 20:17)

К: Ірвінг (27 + 5 передач), Джеймс (24 + 6 підбирань), Лав (14)

Т: ДеРозан (18 + 5 передач), Бійомбо (12), Джонсон (10).

Рахунок у серії - 1:0.