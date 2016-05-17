НБА: "Оклахома" відкрила серію з "Голден Стейт" несподіваною виїзною перемогою

Команда "Оклахома-Сіті Тандер" у першому матчі фінальної серії Західної конференції НБА несподівано обіграла фаворита чемпіонату "Голден Стейт Уорріорс".

Примітно, що за підсумками перших двох чвертей гості прогнозовано поступалися з різницею в 13 очок, але після великої перерви змогли повернути хід матчу на свою користь. Найбільший внесок у перемогу "Тандер" внесли лідери команди Рассел Уестбрук і Кевін Дюрант, які на двох набрали 53 очки.

Голден Стейт - Оклахома-Сіті - 102:108 (27:21, 33:26, 28:38, 14:23)

ГС: Каррі (27 + 10 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення + 7 втрат), Томпсон (25 + 9 підбирань), Грін (23 + 5 підбирань), Барнс (12 + 5 підбирань);

ОС: Вестбрук (27 + 6 підбирань + 12 передач + 7 перехоплень), Дюрант (26 + 10 підбирань + 7 втрат), Адамс (16 + 12 підбирань), Ібака (11 + 11 підбирань), Вейтерс (10);

Рахунок в серії - 0:1.