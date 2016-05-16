НБА: "Торонто" розгромив "Майамі" і вийшов до фіналу Східної конференції

"Репторс" в сьомому матчі серії розгромили "Хіт" з різницею у 27 очок.

"Торонто Репторс", обігравши в сьомому матчі серії плей-офф "Майамі Хіт", вперше в своїй історії вийшов у фінал Східної конференції НБА. У фінальній серії Сходу єдина канадська команда в НБА зіграє з "Клівленд Кавальєрс". Торонто - Майамі - 116:89 (25:24, 28:23, 33:31, 30:11) Т: Лаурі (35 очок + 7 підбирань + 9 передач + 4 перехоплення), ДеРозан (28 + 8 підбирань, Бійомбо (17 очок + 16 підбирань), Керролл (14 очок + 5 підбирань), Паттерсон (11 очок + 11 підбирань); М: Драгіч (16 + 6 підбирань + 7 передач), Вейд (16), Вінслоу (14 + 8 підбирань), Дж. Джонсон (13), Денг (12), МакРобертс (10); Рахунок в серії – 4:3.

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