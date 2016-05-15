Московський ЦСКА став чемпіоном баскетбольної Євроліги

Московський ЦСКА став чемпіоном Євроліги - головного європейського змагання в баскетбольному світі.

У півфіналі "Фіналу чотирьох" Євроліги ЦСКА обіграв краснодарський "Локомотив-Кубань" (88:81), а сьогодні у вирішальному матчі - стамбульський "Фенербахче".

Примітно, що під час третьої чверті матчу з "Фенербахче" ЦСКА перегравав суперника з різницею в 21 очко, але ледь не втратив перемогу. За секунду до фінальної сирени росіян врятував Віктор Хряпа, який, зробивши рахунок 83:83, перевів гру в овертайм.

У додаткові п'ять хвилин зустрічі ЦСКА дотиснув опонента - 101:96.

Фенербахче (Туреччина) – ЦСКА (Росія) – 96:101 ОТ (20:22, 10:28, 23:19, 30:14, 13:18)

Ф: Діксон (17 + 4 передачі), Датоме (16 + 5 підбирань), Антіч (16), Юдо (16 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Слукас (10);

ЦСКА: Де Коло (22 + 7 передач), Теодосіч (19 + 5 підбирань + 7 передач), Хайнс (15), Хіггінс (12), Воронцевич (11), Хряпа (10 + 5 підбирань).

Зазначимо, що цей трофей став третім для ЦСКА у новітній історії для європейського баскетболу. Раніше московська команда вигравала Євролігу в 2006-му і 2008-му році.