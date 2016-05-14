НБА: "Майамі" зрівняв рахунок у серії плей-офф з "Торонто"

У Національній баскетбольній асоціації відбувся шстой матч серії плей-офф півфіналу Конференції, в якому "Майамі Хіт" приймав на своєму майданчику "Торонто Репторс" і виграв з рахунком 103:91.

Доля серії буде вирішена в заключному сьомому матчі, який відбудеться в Торонто.

Майамі – Торонто– 103:91 (21:20, 32:24, 29:28, 21:19)

Майамі: М: Драгіч (30 + 7 підбирань), Вейд (22 + 6 підбирань + 5 передач + 3 блок-шота), Джонсон (13), Вінслоу (12), Макробертс (10 + 5 підбирань), Річардсон (9 + 5 підбирань + 2 блок-шота)

Торонто: Т: Лаурі (36), ДеРозан (23), Паттерсон (8 + 8 підбирань), Бійомбо (4 + 13 підбирань)

Рахунок у серії: 3:3