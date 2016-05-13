НБА: "Оклахома" вийшла у фінал Конференції

В Оклахомі пройшов шостий матч серії плей-офф 1/4 фіналу Національної баскетбольної асоціації (півфінал Конференції), в якому місцевий "Тандер" виграв у "Сан-Антоніо Сперз" і завершив серію з рахунком 4-2 на свою користь.

Матч завершився з рахунком 113:99.

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 113:99 (25:19, 30:12, 36:34, 22:34)

Оклахома-Сіті: Дюрант (37 + 9 підбирань), Уестбрук (28 + 12 передач + 6 втрат), Адамс (15 + 11 підбирань), Роберсон (14 + 7 підбирань), Ібака (8 + 10 підбирань) – старт; Кантер (7 + 7 підбирань), Уэйтерс (2), Фой (2).

Сан-Антоніо: Леонард (22 + 9 підбирань), Данкан (19), Олдрідж (18 + 14 підбирань), Грін (9), Паркер (6) – старт; Андерсон (6), Міллс (5), Жинобілі (5), Вест (5), Міллер (2), Мар'янович (2), Мартін (0).

Рахунок у серії 4:2