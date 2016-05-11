НБА: "Сан-Антоніо" зазнав домашньої поразки в п'ятому матчі серії з "Оклахомою"

"Оклахома-Сіті" близька до того, щоб несподівано вийти до фіналу Західної конференції.

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті - 91:95 (16:22, 32:21, 24:26, 19:26) СА: Леонард (26 + 5 перехоплень), Грін (20), Олдрідж (20 + 9 підбирань) ОС: Вестбрук (35 + 11 підбирань + 9 передач + 8 втрат), Дюрант (23 + 5 втрат), Адамс (12 + 11 підбирань); Рахунок у серії - 2:3.

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