Лідер "Голден Стейт" другий рік поспіль став найціннішим гравцем НБА
Стефен Каррі знову виграв приз MVP регулярного чемпіонату.
Захисник "Голден Стейт Уорріорс" Стефен Каррі другий сезон поспіль визнається MVP (найціннішим гравцем) регулярного чемпіонату НБА, повідомляє офіційний сайт організації.
Примітно, що вперше в історії ліги MVP сезону був обраний одноголосно. Каррі на перше місце в голосуванні поставив кожен з 131 члена журі.
Друге місце у "гонці за MVP" зайняв захисник "Сан-Антоніо" Кавай Ленард, третє - форвард "Клівленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс.
Стефен Каррі в регулярному чемпіонаті сезону 2015/16 набирав 30,1 очка, 5,4 підбирання і 6,7 передачі за гру. При цьому протягом сезону він поставив низку рекордів, пов'язаних з триочковими кидками.
Більшість провідних фахівців називають захисника найдосконалішим "снайпером" в історії ліги.
Як повідомляв УНІАН, у нинішньому сезоні "Голден Стейт Уорріорс" побили знаменитий рекорд "Чикаго Буллс" часів Майкла Джордана.