НБА: "Голден Стейт" здобув третю перемогу в серії плей-офф над "Портлендом"

У Національній баскетбольній асоціації завершилися четверті матчі серій плей-офф у двох парах, де "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Портленд Трэйл Блейзерс" (132:125), а "Майамі Хіт" був сильнішим за "Торонто Репторс" - 94:87.

Таким чином, "Ворріорз" веде в серії до чотирьох перемог 3-1, а в парі Майамі - Торонто поки нічия 2-2.

Майамі – Торонто 94:87 (25:21, 19:14, 16:27, 23:21)

М: Уейд (30), Драгіч (15), Джонсон (15);

Т: Джозеф (14), Росс (14), Керролл (13), Бійомбо (13 + 13 підбирань), Лоурі (10 + 7 підбирань + 9 передач);

Рахунок у серії 2:2.

Портленд – Голден Стейт 125:132 ОТ (26:18, 41:39, 18:29, 26:25, 14:21)

П: Ліллард (36 + 10 передач), Макколлум (24 + 5 втрат), Аміну (18 + 13 підбирань), Кребб (13), Пламлі (12 + 15 підбирань + 5 втрат).

ГС: Каррі (40 + 9 підбирань + 8 передач), Томпсон (23), Грін (21 + 9 підбирань + 7 блок-шотів), Спейтс (11), Барнс (10)

Рахунок у серії 1:3.