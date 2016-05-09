НБА: "Клівленд" став першим фіналістом Східної конференції

Команда "Клівленд Кавальєрс", обігравши в серії плей-офф "Атланту Хоукс", стала першим фіналістом Східної конференції НБА.

У четвертій і останній грі серії "Клівленд" обіграв господарів "Філіпс Арени" з перевагою в одне очко. Переможний кидок за 39 секунд до фінальної сирени реалізував лідер "Кавальєрс" ЛеБрон Джеймс - так рахунок став 100:97. У час, що залишився, "Хоукс" врятувати матч не встигли.

У фіналі конференції "Клівленд" зустрінеться з "Майамі" або "Торонто", які продовжують протистояння в іншому східному півфіналі. На даний момент рахунок у серії 2:1 на користь канадської команди.

Атланта – Клівленд - 99:100 (36:27, 22:29, 19:25, 22:19)

А: Шрьодер (21 + 6 передач), Міллсеп (19 + 9 підбирань), Сефолоша (16), Хорфорд (15), Бейзмор (11);

К: Лав (27 + 13 підбирань), Джеймс (21 + 10 підбирань + 9 передач), Ірвінг (21 + 8 передач), Шамперт (10);

Рахунок в серії - 0:4.

В іншому матчі дня "Оклахома-Сіті Тандер" зрівняла рахунок у півфінальній серії Західної конференції з "Сан-Антоніо". Героєм зустрічі став лідер "Оклахоми" Кевін Дюрант, який набрав 41 очко.

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо - 111:97 (17:27, 28:26, 32:28, 34:16)

ОС: Дюрант (41), Вейтерс (17), Адамс (16 + 11 підбирань), Вестбрук (14 + 7 підбирань + 15 передач), Кантер (11 + 8 підбирань);

СА: Паркер (22), Леонард (21), Олдрідж (20), Діао (11);

Рахунок у серії - 2:2.