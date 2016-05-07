Плей-офф НБА: "Клівленд" виграв у "Атланти", "Сан-Антоніо" - у "Оклахома-Сіті".

Черговий день плей-офф НБА завершився двома гостьовими перемогами фаворитів півфінальних серій.

Атланта - Клівленд - 108:121 (28:31, 35:24, 28:30, 17:36) А: Хорфорд (24), Тіг (19 + 14 передач), Корвер (18), Мілсеп (17 + 8 підбирань); До: Фрай (27 + 7 підбирань), Джеймс (24 + 13 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Ірвінг (24), Лав (21 + 15 підбирань); Рахунок у серії - 1:3. Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо - 96:100 (20:27, 22:20, 27:25, 27:28) ОС: Уестбрук (31 + 9 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Дюрант (26 + 5 підбирань + 5 втрат), Ібака (15 + 5 підбирань); САС: Леонард (31 + 11 підбирань), Олдрідж (24 + 8 підбирань), Паркер (19 + 8 підбирань + 5 передач). Рахунок у серії - 1:2.

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