Капітан баскетбольної збірної України продовжить кар'єру в "українському" Монако

Центровий збірної України з баскетболу та екс-гравець НБА Кирило Фесенко продовжить кар'єру у французькому клубі "Монако", повідомляє Sportando.net.

"Монако" стане третім клубом для Фесенко протягом нинішнього сезону. Восени 2015-го українець грав за російський "Локомотив-Кубань", а пізніше перейшов до італійського "Канту". Вчора Фесенко зіграв свій останній матч у Серії А - "Канту" зайняв 11-е місце за підсумками регулярного чемпіонату країни і не зміг пробитися в плей-офф.

Зазначимо, що баскетбольний клуб "Монако" де-факто є українським проектом у Франції. До 2012-го року команда грала в аматорській лізі, поки власником команди не став український банкір Сергій Дядечко, який тоді також був президентом БК "Донецьк". Після того, як БК "Донецьк" у 2014-му році припинив існування, Дядечко поклав на себе функції президента в "Монако".

За три роки українського фінансування команда вийшла до елітного чемпіонату LNB і тепер може з першого разу стати чемпіоном Франції.

Генеральним менеджером клубу є українець Олексій Єфімов, який раніше обіймав аналогічну посаду в БК "Донецьк". Головний тренер "Монако" - чорногорець Звездан Мітровіч,який зробив собі ім'я в українських клубах "Хімік", "Кривбасбаскет", "Будівельник" та "Азовмаш".

Крім того, за "Монако" виступає захисник збірної України Сергій Гладир, а також кілька американських легіонерів, які раніше грали у чемпіонаті України.

Нагадаємо, найвизначніший етап кар'єри Фесенка пройшов з 2007-го по 2011-й рік, коли він грав у НБА за команду "Юта Джаз". На чемпіонаті Європи 2015 року новачок "Монако" був капітаном збірної України.