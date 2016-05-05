НБА: "Клівленд" подвоїв перевагу в серії з "Атлантою"

В Клівленді відбувся другий матч 1/4 фіналу серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації, в якому "Кавальєрс" приймали на своєму майданчику "Атланту Хоукс" і разгромили суперника з різницею у 25 очок - 123:98.

Доля матчу вирішилася в першій половині гри. Спочатку господарі майданчика виграли стартову 12-хвилинку з різницею в 15 балів, а потім зміцнили це результат перемогою у другій чверті, з різницею "+19". Гості, провівши на рівних третю чверть, спромоглися лише скоротити різницю на 11 балів в заключному четвертому періоді.

Клівленд — Атланта— 123:98 (35:20, 39:18, 32:32, 17:28)

Клівленд: Джеймс (27 + 5 передач + 3 перехоплення), Сміт (23), Ірвінг (19 + 6 передач), Фрай (12 + 5 підбирань), Лав (11 + 13 підбирань),

Атланта: Міллсеп (16 + 11 підбирань), Тіг (14 + 6 передач), Хамфріс (12 + 9 підбирань), Сефолоша, (10), Мускала (10), Хорфорд (10)

Рахунок в серії: 2-0