Плей-офф НБА: "Голден Стейт" подвоїв перевагу, "Майамі" обіграв "Торонто"

У Національній баскетбольній асоціації тривають півфінальні серії Східної і Західної конференцій.

Торонто – Майамі - 96:102 ОТ (18:18, 25:23, 20:27, 27:22, 6:12) Т: Валанчюнас (24 + 14 підбирань), ДеРозан (22), Росс (19), Керролл (10), Джозеф (10); М: Драгіч (26), Вейд (24), Джонсон (16 + 7 підбирань), Річардсон (11), Денг (10 + 5 втрат); Рахунок в серії - 0:1. Голден Стейт – Портленд - 110:99 (21:34, 30:25, 25:28, 34:12) ГС: Томпсон (27), Грін (17 + 14 підбирань + 7 передач + 4 блок-шота), Лівінгстон (14), Барнс (13) П: Ліллард (25 + 6 передач), Макколлум (22), Аміну (14), Харклесс (11 + 7 підбирань). Рахунок у серії - 2:0.

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