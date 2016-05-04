Плей-офф НБА: "Голден Стейт" подвоїв перевагу, "Майамі" обіграв "Торонто"
10:55, 04 травня 2016Баскетбол
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У Національній баскетбольній асоціації тривають півфінальні серії Східної і Західної конференцій.
Reuters
Торонто – Майамі - 96:102 ОТ (18:18, 25:23, 20:27, 27:22, 6:12)
Т: Валанчюнас (24 + 14 підбирань), ДеРозан (22), Росс (19), Керролл (10), Джозеф (10);
М: Драгіч (26), Вейд (24), Джонсон (16 + 7 підбирань), Річардсон (11), Денг (10 + 5 втрат);
Рахунок в серії - 0:1.
Голден Стейт – Портленд - 110:99 (21:34, 30:25, 25:28, 34:12)
ГС: Томпсон (27), Грін (17 + 14 підбирань + 7 передач + 4 блок-шота), Лівінгстон (14), Барнс (13)
П: Ліллард (25 + 6 передач), Макколлум (22), Аміну (14), Харклесс (11 + 7 підбирань).
Рахунок у серії - 2:0.
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