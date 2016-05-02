НБА: "Майамі" і "Торонто" стали останніми учасниками другого раунду плей-офф

"Маямі Хіт" і "Торонто Репторс", вигравши сьомі матчі серій першого раунду плей-офф, стали останніми учасниками півфіналів Східної конференції НБА.

"Майамі" в останній грі першого раунду розгромив "Шарлотт Хорнетс" - 106:73, а "Торонто" впорався з "Індіаною Пейсерс" - 89:84. У півфіналі Східної конференції "Торонто" і "Майамі" проведуть серію між собою.

У ще одному матчі дня переможець регулярного чемпіонату і фаворит сезону НБА "Голден Стейт Уорріорс" легко обіграв "Портленд", взявши першу перемогу у півфінальній серії Західної конференції.

Майамі – Шарлотт - 106:73 (29:18, 25:24, 29:11, 23:20)

М: Драгіч (25), Грін (16), Денг (15 + 8 підбирань), Вейд (12), Уайтсайд (10 + 12 підбирань + 5 блок-шотів);

Ш: Камінські (12), Лі (11), Батюм (10).

Рахунок в серії - 4:3.

Торонто – Індіана - 89:84 (28:23, 22:21, 28:20, 11:20)

Т: ДеРозан (30), Пауелл (13), Лоурі (11 + 9 передач), Паттерсон (11), Валанчюнас (10 + 15 підбирань);

І: Джордж (26 + 12 підбирань + 7 втрат), Дж. Хілл (19), Елліс (15 + 7 передач);

Рахунок у серії 4:3.

Голден Стейт – Портленд - 118:106 (37:17, 28:34, 28:22, 25:33)

ГС: Томпсон (37), Грін (23 + 13 підбирань + 11 передач), Лівінгстон (12 + 6 передач), Барнс (10 + 12 підбирань), Богут (10 + 12 підбирань);

П: Ліллард (30), Аміну (15), Кребб (15), Макколлум (12), Девіс (11 + 7 підбирань), Харклесс (10);

Рахунок у серії 1:0.