НБА: "Сан-Антоніо" з рекордом розгромив "Оклахому-Сіті"

"Сан-Антоніо Сперс" обіграли "Оклахому-Сіті" у першому матчі півфінальної серії Західної конференції НБА. Рахунок гри - 124:96.

Примітно, що під час зустрічі господарі встановили унікальне особисте досягнення. Вперше з 1996 року, коли команду очолив тренер Грегг Поповіч, "Спьорс" за ходом матчу плей-офф домоглися різниці в 40 очок.

"Сан-Антоніо" є п'ятикратним чемпіоном НБА, причому всі титули команда здобула протягом останніх 17 років. Минулий регулярний чемпіонат "Спьорс" завершили на другому місці у турнірній таблиці Західної конференції.

Сан-Антоніо - Оклахома-Сіті - 124:92 (43:20, 30:20, 32:26, 19:26)

САС: Олдрідж (38 + 6 підбирань), Леонард (25 + 5 підбирань + 5 передач), Грін (18 + 3 блок-шота)

ОС: Ібака (19), Дюрант (16 + 8 підбирань + 6 передач), Уестбрук (14 + 9 передач), Уейтерс (11).

Рахунок у серії - 1:0.