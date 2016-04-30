"Хімік" став чемпіоном України з баскетболу Суперліги ФБУ

У київському Палаці спорту завершився четвертий матч фінальної серії чемпіонату України з баскетболу, в якому "Хімік" (Южний, Одеська обл.) обіграв київське "Динамо" і достроково виграв серію до трьох перемог.

Матч завершився з рахунком 78:76, а серія - 3-1 на користь южненців.

Першим вразити кільце суперника спробував динамівець Липовий з дальньої відстані - неточно. Згодом потрапив триочковий Шоу, якому асистував Фрейзер. Тільки після цього Липовий реалізував свою трехочковую спробу. Перестрілка останнього з Фрейзером і стала лейтмотивом першої половини гри. Приблизний паритет між ними відповідав і хисткому паритету в загальному рахунку. На велику перерву команди пішли при невеликій перевазі южненців у два очки.

Після відновлення гри її хід не зазнав істотних змін. Запекла боротьба за незначних коливань рахунку. Правда, дещо важче було все ж господарям - саме їм доводилося постійно наздоганяти южненців.

За дві хвилини до кінця основного ігрового часу "Динамо" відставало на п'ять очок. Шанси господарям зберіг невгамовний Липовий - пройшов черговий триочковий, за ним два з двох штрафних. Однак знову прийшла відповідь від Фрейзера. На цей раз його ефектна передача дозволила Попову відновити різницю.

І все ж кияни за хвилину до кінця зуміли скоротити відставання до двох мінімальних очок. Така ж різниця залишалася за 7 секунд при владании киян. Однак вирішальний дальній кидок Анісімова на останній секунді виявився неточним - м'яч перекотився по дужці і вилетів з кільця.

«Динамо» – «Хімік» – 76:78 (17:16, 19:22, 18:22, 22:18)

30 квітня 2016 року. Київ. Палац спорту

«Динамо»: Чигрінов (2), Фанденберк (9 + 4 перехоплення), Липовий (18 + 5 підбирань + 6 передач), Дроздов (9 + 10 підбирань + 4 передачі), Анісімов (19 + 7 підбирань + 2 блок-шота) – старт; Челован (8), Фурс (2), Шундель (5), Доггет (4)

Головний тренер: Віталій Степановський

«Хімік»: Фрезьєр (29 + 6 підбирань + 6 передач), Попов (5), Конєв (13), Шоу (12 + 5 підбирань), Антипов (5) – старт; Мальчевський (3 + 5 підбирань), Бєліков, Рябчук, Прокопенко, Петров (9 + 5 підбирань), Сидоров (2)

Головний тренер: Володимир Рижов

Рахунок в серії: 1-3