"Портленд" вийшов у другий раунд плей-офф НБА

У ніч на п'ятницю відбулися шості матчі серії першого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації в трьох парах. В одній з них "Портленд Трейл Блейзерс" обіграв "Лос-Анджелес Кліпперс" і, вигравши серію з загальним рахунком 4:2, вийшов у другий раунд змагань.

Портленд – Кліпперс 106:103 (24:24, 26:24, 30:34, 26:21)

Портленд: Ліллард (28 + 7 передач), Макколлум (20), Харклесс (14), Аміну (10), Пламлі (9 + 14 підбирань) – старт; Кребб (13), Хендерсон (8), Девіс (4).

Кліпперс: Ріверс (21 + 8 передач), Медік (15), Джордан (15 + 20 підбирань), Грін (11), Мба а Муте (3) – старт; Кроуфорд (32), Пірс (3), Джонсон (3), Пріджионі (0), Вілкокс (0), Олдріч (0).

Портленд виграв серію – 4-2

Індіана – Торонто 101:83 (20:22, 20:22, 31:20, 30:19)

Індіана: Джордж (21 + 11 підбирань + 6 передач), Тернер (15 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Елліс (14), Джордж Хілл (12), Маінмі (12) – старт; С. Хілл (9), Стакі (8), Лоусон (4), Майлз (4), Янг (2), Робінсон (0), Аллен (0), Джордан Хілл (0).

Торонто: Керролл (15), Валанчюнас (14 + 9 підбирань), Лоурі (10 + 10 передач), ДеРозан (8), Паттерсон (5) – старт; Джозеф (15), Росс (9), Пауелл (2), Томпсон (2), Бійомбо (2 + 10 підбирань), Райт (1).

У серії нічия – 3-3

Шарлотт – Майамі 90:97 (24:27, 26:32, 20:16, 20:22)

Шарлотт: Уокер (37), Джефферсон (18 + 9 підбирань), Камінські (7 + 7 підбирань), Лі (2), Марв. Вільямс (0) – старт; Зеллер (12), Лін (8), Батюм (6), Деніелс (0).

Майамі: Уейд (23), Денг (21), Драгіч (14 + 7 підбирань), Уайтсайд (12 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Джонсон (11) – старт; Річардсон (6), Вінслоу (6), Макробертс (2), Хаслем (2 + 7 підбирань), Грін (0).

У серії нічия – 3-3