НБА: "Атланта" стала ще одним учасником другого раунду плей-офф

"Атланта Хоукс" минулої ночі обіграла "Бостон Селтікс" з рахунком 104:92 і вийшла до півфіналу Східної конференції НБА.

Відзначимо, що "Хоукс" вийшли у цей етап сезону другий рік поспіль. При цьому, плей-офф "Атланта" не пропускає вже дев'ять років.

У півфіналі конференції "Атланта" зустрінеться з "Клівлендом", який за підсумками регулярного чемпіонату НБА став кращою командою Сходу.

Бостон – Атланта - 92:104 (17:20, 16:21, 26:39, 33:24)

Б: Томас (25 + 10 передач), Краудер (15), Жеребко (13), Смарт (13 + 7 підбирань);

А: Міллсеп (17 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Бейзмор (15), Хорфорд (15), Корвер (14 + 9 підбирань), Шрьодер (12 + 8 передач), Тіг (11);

Рахунок у серії - 2:4.