НБА: "Голден Стейт" легко вийшов до другого раунду, "Майамі" та "Кліпперс" програли

Найкраща команда регулярного чемпіонату НБА "Голден Стейт Уорріорс" розгромила минулої ночі "Х'юстон Рокетс" з рахунком 114:81, виграла серію першого раунду 4:1 та вийшла до півфіналу Західної конференції.

В іншому поєдинку дня "Лос-Анджелес Кліпперс", які через травми втратили під час серії своїх головних лідерів Кріса Пола і Блейка Гріффіна, поступилися "Портленду".

У той же час "Шарлотт Хорнетс" дещо несподівано обіграли на виїзді "Майамі". Це перша гостьова перемога для клубу з Шарлотт у серії плей-офф, починаючи з 1992 року.

Голден Стейт – Х'юстон - 114:81 (37:20, 22:17, 30:22, 25:22)

ГС: Томпсон (27), Лівінгстон (16), Грін (15 + 9 підбирань + 8 передач);

Х: Харден (35 + 6 передач + 7 втрат), Ховард (8 + 21 підбирання);

Рахунок в серії - 4:1.

Кліпперс – Портленд - 98:108 (18:18, 32:27, 21:26, 27:37)

К: Редик (19), Кроуфорд (17), Грін (17), Джордан (16 + 17 підбирань), Ріверс (13), Олдріч (11);

П: Макколлум (27), Ліллард (22), Харклесс (19 + 10 підбирань), Кребб (11), Пламлі (10 + 15 підбирань), Хендерсон (10);

Рахунок у серії - 2:3.

Майамі – Шарлотт - 88:90 (25:28, 22:21, 24:16, 17:25)

М: Уейд (25 + 5 втрат), Денг (16), Джонсон (13), Уайтсайд (11 + 12 підбирань), Драгіч (10);

Ш: М. Вільямс (17 + 8 підбирань), Вокер (14), Джефферсон (14 + 7 підбирань), Лін (11 + 7 передач).

Рахунок у серії - 2:3.