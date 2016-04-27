НБА: "Торонто" і "Атланта" взяли по третій перемозі у серіях першого раунду

У Національній баскетбольній асоціації тривають матчі плей-офф.

"Торонто Репторс" і "Атланта Хоукс" стали переможцями чергових матчів у чвертьфіналах Східної конференції НБА. "Торонто", завдяки вдалій останній чверті, переграв "Індіана Пейсерс" з рахунком 102:99, а "Атланта" розгромила "Бостон Селтікс" - 110:83. Тепер переможцям залишилося виграти по одній грі, щоб пройти у другий раунд плей-офф. Серії плей-офф НБА тривають до чотирьох перемог. Торонто - Індіана - 102:99 (20:35, 32:26, 25:29, 25:9) Т: ДеРозан (34), Лоурі (14 + 5 передач), Валанчюнас (11 + 5 підбирань), Бійомбо (10 + 16 підбирань), Пауелл (10); І: Джордж (39 + 8 підбирань + 8 передач), Дж. Хілл (15), Тьорнер (14 + 8 підбирань), С. Хілл (11 + 6 підбирань) Рахунок у серії - 3:2. Атланта - Бостон - 110:83 (15:20, 32:19, 42:23, 19:19) А: Скотт (17 + 5 підбирань), Бейзмор (16 + 5 підбирань), Тіг (16), Корвер (13 + 5 перехоплень), Міллсеп (10 + 8 підбирань + 6 передач); Б: Тьорнер (15 + 5 підбирань), Краудер (10), Смарт (10), Саллінджер (10); Рахунок у серії - 3:2.

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