Чемпіонат ФБУ: южненський "Хімік" зрівняв рахунок у фінальній серії з київським "Динамо"

Южненський "Хімік" узяв першу перемогу у фінальній серії чемпіонату України з баскетболу. У другому матчі протистояння з київським "Динамо" команда з Одеської області виграла з рахунком 70:65.

Ключовий триочковий у грі за три хвилини до кінця зустрічі реалізував захисник "Хіміка" Олександр Прокопенко - так рахунок став 66:63. Після цього обидві команди довго не могли набрати бали, і лише за 38 секунд до завершення зустрічі "Динамо" заробило право на виконання трьох штрафних кидків.

Форвард збірної України Олександр Липовий був точний зі штрафної лінії лише двічі, а в атаці у відповідь Брендан Фрейзер знову збільшив перевагу "Хіміка" до трьох очок - 68:65. Можливості і часу відігратися у "Динамо" вже не було.

Як повідомляв УНІАН, вчора київське "Динамо" виграло перший матч фінальної серії чемпіонату України. Відразу після гри "Хімік" звільнив головного тренера команди Олега Юшкіна.

У фінальній серії "Хімік" і "Динамо" грають до трьох перемог однієї з команд.

Хімік (Южне) - Динамо (Київ) - 70:65 (15:20, 20:14, 15:16, 20:15)

Х: Антипов (13), Прокопенко (11), Шоу (10), Фрейзер (10 + 5 підбирань + 6 передач), Попов (9), Конєв (9 + 7 підбирань);

Д: Анісімов (16 + 11 підбирань), Челован (14 + 8 підбирань), Липовий (11 + 5 передач), Шундель (9 + 6 підбирань), Дроздов (8 + 11 підбирань).

Рахунок у серії - 1:1.