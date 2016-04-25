"Динамо" вирвало перемогу в "Хіміка" у першому фінальному матчі чемпіонату ФБУ

Київське "Динамо" обіграло южненський "Хімік" в першому матчі фінальної серії чемпіонату України з баскетболу з рахунком 79:77.

Під час зустрічі столична команда програвала з різницею в 17 очок, але змогла відіграти гандикап і за півтори хвилини до кінця матчу вийшла вперед. Героєм "Динамо" став форвард Артур Дроздов, який набрав 8 очок в заключному відрізку гри.

Як повідомило видання "Планета-Баскетбол", відразу після матчу в Южному головний тренер "Хіміка" Олег Юшкін був відправлений у відставку.

Друга гра фінальної серії відбудеться завтра. Протистояння триває до трьох перемог однієї з команд.

Хімік (Южне) - Динамо (Київ) - 77:79 (20:13, 21:18, 14:25, 22:23)

Х: Антипов (16), Шоу (14), Фрейзер (11), Петров (11 + 5 підбирань), Мальчевський (9 + 5 підбирань), Конєв (8 + 9 підбирань)

Д: Липовий (22 + 4 передачі), Анісімов (20 + 10 підбирань + 6 передач), Дроздов (13), Шундель (12 + 4 передачі), Челован (8 + 6 підбирань)

Рахунок в серії — 0:1.