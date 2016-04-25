НБА: "Сан-Антоніо" та "Клівленд" першими вийшли до півфіналів конференцій

"Сан-Антоніо Спьорс" і "Клівленд Кавальерс" стали першими командами, які вийшли до півфіналу плей-офф своїх конференцій НБА.

У чвертьфінальній серії Західної конференції "Спьорс" завдали "Мемфісу" чергової поразки та завершили протистояння з рахунком 4:0. У півфіналі "Сан-Антоніо" зустрінеться з переможцем пари "Оклахома-Сіті" - "Даллас".

"Клівленд" також завершив своє протистояння в першому раунді плей-офф без поразок. Сьогодні "Кавальерс" здобули четверту перемогу над "Детройтом" і вийшли до півфіналу Східної конференції, де зіграють з переможцем пари "Атланта" - "Бостон".

В свою чергу, переможець пари "Атланта" - "Бостон" визначиться не раніше, ніж у наступний четвер. Минулої ночі "Селтікс" вдруге обіграли суперника вдома і зробили рахунок у серії 2:2.

Ще в одному матчі дня "Голден Стейт" розгромив "Х'юстон", здобувши третю перемогу в серії. Гра запам'яталася швидше новим ушкодженням лідера "Уорріорс" Стефена Каррі, який завершив зустріч достроково.

Мемфіс - Сан-Антоніо - 95:116 (19:25, 26:22, 21:37, 29:32)

М: Стівенсон (26), Рендольф (15 + 7 підбирань), Барнс (15 + 7 підбирань + 6 втрат), Картер (14);

СА: Леонард (21 + 7 підбирань), Паркер (16), Олдрідж (15 + 9 підбирань), Вест (11);

Рахунок в серії - 0:4.

Детройт - Клівленд - 98:100 (28:25, 24:28, 26:28, 20:19)

Д: Морріс (24), Херріс (23 + 13 підбирань), Драммонд (17 + 11 підбирань), Джексон (13 + 12 передач);

К: Ірвінг (31 + 5 передач), Джеймс (22 + 11 підбирань + 6 передач), Сміт 15), Лав (11 + 13 підбирань), Деллаведова (11);

Рахунок в серії - 0:4.

Бостон - Атланта - 105:94 ОТ (24:21, 22:27, 24:25, 22:19, 12:3)

Б: Томас (28 + 6 передач), Смарт (20 + 8 підбирань + 5 передач), Тьорнер (17 + 7 підбирань + 6 передач), Жеребко (16 + 10 підбирань), Краудер (12 + 5 підбирань);

А: Міллсеп (45 + 13 підбирань), Тіг (13 + 5 передач), Корвер (10 + 8 підбирань);

Рахунок у серії - 2:2.

Х'юстон - Голден Стейт - 94:121 (29:29, 27:27, 20:41, 18:24)

Х: Ховард (19 + 15 підбирань), Харден (18 + 7 підбирань + 10 передач + 7 перехоплень), Бізлі (17), Брюер (10);

ГС: Томпсон (23 + 5 передач), Ігуодала (22 + 5 підбирань), Грін (18 + 8 підбирань + 6 передач), Барнс (12);

Рахунок у серії - 1:3.