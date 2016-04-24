НБА: "Оклахома" здобула третю перемогу над "Далласом" і знаходиться в кроці від виходу до другого кола плей-офф

"Оклахома-Сіті Тандер" здобула третю перемогу в серії плей-офф з "Даллас Маверікс" і повела в рахунку 3:1, повідомляє офіційний сайт Національної баскетбольної асоціації.

Тепер для виходу до другого кола змагань команді необхідно виграти лише один матч.

Такої самої переваги у ніч на неділю міг домогтися "Торонто", але команда за всіма статтями програла "Індіані", з різницею в 17 очок.

В інших серіях команди провели лише по три матчі.

Портленд — Кліпперс— 96:88 (22:19, 27:21, 21:27, 26:21)

Портленд: Ліллард (32 + 5 підбирань), МакКалум (27 + 5 підбирань), Харклесс (10 + 7 підбирань + 5 втрат), Аміну (9 + 7 підбирань), Пламлі (6 + 21 підбирань + 9 передач)

Кліпперс: Пол (26 + 9 передач + 3 перехоплення), Кроуфорд (19), Гріффін (12), Джордан (11 + 16 підбирань).

Рахунок в серії: 1-2

Даллас - Оклахома - Сіті - 108:119 (18:33, 30:24, 31:32, 29:30)

Даллас: Новіцкі (27 + 8 підбирань), Фелтон (19 + 11 передач), Меттьюз (19), Харріс (12), Андерсон (10 + 7 підбирань)

Оклахома: Кантер (28 + 6 підбирань), Уестбрук (25 + 5 підбирань + 15 передач), Дюрант (19), Ібака (16 + 5 підбирань), Адамс (14 + 8 підбирань), Уэйтерс (12).

Рахунок в серії: 1-3

Шарлотт — Майамі 96:80 (29:28, 20:16, 26:14, 21:22)

Шарлотт: Лін (18), Вокер (17 + 7 передач), Камінські (15 + 6 підбирань), Вільямс (12 + 14 підбирань), Зеллер (12 + 8 підбирань), Джефферсон (10 + 8 підбирань)

Майамі: Денг (19 + 8 підбирань), Вейд (17 + 7 підбирань), Уайтсайд (13 + 18 підбирань + 4 блок-шота), Драгіч (11 + 7 підбирань)

Рахунок в серії: 1-2

Індіана — Торонто— 100:83 (28:16, 29:26, 16:16, 27:25)

Індіана: Хілл (22), Маінмі (22 + 10 підбирань + 5 передач), Джордж (19),

Торонто: Валанчюнас (16 + 6 підбирань), Керролл (12 + 6 підбирань), Лоурі (12 + 5 передач), Пауелл (10), ДеРозан (8 + 6 втрат), Бійомбо (5 + 9 підбирань)

Рахунок у серії: 2-2