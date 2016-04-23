НБА: "Сан-Антоніо" і "Клівленд" здобули по третій перемозі у серіях плей-офф

"Сан-Антоніо Спьорс" і "Клівленд Кавальерс" повели з рахунком 3:0 в серіях першого раунду плей-офф НБА.

Минулої ночі "Спьорс" обіграли на виїзді "Мемфіс Грізліс" 96:87, а "Кавальєрс" впоралися з "Детройтом" - 101:91.

Ще в одному матчі дня "Бостон" здобув домашню перемогу над "Атлантою" та скоротив відставання в серії до однієї перемоги. Примітно, що захисник "Кельтів" Айзея Томас набрав у цій зустрічі 42 очки.

Мемфіс - Сан-Антоніо - 87:96 (18:26, 25:18, 28:26, 16:26)

М: Рендольф (20 + 11 підбирань), Барнс (17 + 11 підбирань), Картер (11 + 8 підбирань), Грін (10);

СА: Леонард (32 + 7 підбирань + 4 перехоплення + 5 блок-шотів), Олдрідж (16 + 10 підбирань), Грін (11 + 3 блок-шота), Жинобілі (11 + 5 передач).

Рахунок в серії - 0:3.

Детройт - Клівленд - 91:101 (27:24, 26:30, 20:25, 18:22)

Д: Колдуелл-Поуп (18 + 4 перехоплення), Драммонд (17 + 7 підбирань), Морріс (16 + 3 передачі), Харріс (13 + 7 підбирань), Джексон (13 + 12 передач);

До: Ірвінг (26), Джеймс (20 + 13 підбирань + 7 передач), Лав (20 + 12 підбирань), Деллаведова (12 + 5 передач);

Рахунок в серії - 0:3.

Бостон - Атланта - 111:103 (37:20, 20:25, 22:33, 32:25)

Б: Томас (42), Тьорнер (17 + 7 передач + 5 перехоплень + 5 втрат), Джонсон (15 + 7 підбирань), Жеребко (11 + 12 підбирань), Смарт (11 + 5 передач);

А: Тіг (23 + 5 передач), Бейзмор (20 + 8 підбирань), Шрьодер (20);

Рахунок у серії - 1:2.