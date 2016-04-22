Київське "Динамо" - другий фіналіст баскетбольного чемпіонату України

Київське "Динамо" обіграло криворізький "Кривбас" у вирішальному п'ятому матчі півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу. Таким чином, столична команда стала другим учасником фіналу першості.

Матч, що пройшов у Кривому Розі, завершився з рахунком 73:59 на користь киян. Ключовою у грі стала третя чверть зустрічі, під час якої "Динамо" зусиллями, насамперед, свого центрового Михайла Анісімова вирвалося вперед на 12 очок.

В останній чверті "Кривбасу" вдалося лише скоротити відставання до семи очок, але після цього гості знову реалізували кілька кидків і завершили матч своєю впевненою перемогою.

Кривбас (Кривий Ріг) – Динамо (Київ) - 59:73 (14:11, 18:18, 11:24, 18:20)

К: Івшин (14 + 4 втрати), Глєбов (8 + 6 підбирань + 5 передач), Липовцев (10 + 6 підбирань);

Д: Фандербьорк (19 + 5 передач), Анісімов (18 + 13 підбирань + 5 передач + 4 блок-шота), Чигринов (13), Дроздов (8 + 7 підбирань);

Рахунок у серії - 2:3.

Як повідомляв УНІАН, першим фіналістом чемпіонату України з баскетболу став южненський "Хімік", який переграв у півфінальній серії з рахунком 3:0 "Черкаські Мавпи".