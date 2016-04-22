НБА: "Голден Стейт" перший раз програв у плей-офф, "Оклахома" і "Торонто" повели в серіях

"Голден Стейт Уорріорс", який продовжує виступати в плей-офф НБА без свого травмованого лідера Стефена Каррі, поступився у третьому матчі серії першого раунду команді "Х'юстон Рокетс" - 96:97. Ця поразка стала першою для команди з Окленда в нинішньому плей-офф.

Лідером "Рокетс" став захисник Джеймс Харден, який набрав 35 очок і реалізував переможний кидок за три секунди до фінальної сирени.

В інших поєдинках "Торонто" і "Оклахома-Сіті" здобули гостьові перемоги і повели у своїх серіях з рахунком 2:1.

Х'юстон - Голден Стейт - 97:96 (31:18, 24:30, 23:24, 19:24)

Х: Харден (35 + 8 підбирань + 9 передач), Матеюнас (14 + 13 підбирань), Ховард (13 + 13 підбирань), Бізлі (12 + 5 підбирань), Беверлі (10 + 6 підбирань);

ГС: Спейтс (22), Томпсон (17 + 8 підбирань), Лівінгстон (16 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Кларк (11 + 5 передач);

Рахунок у серії - 1:2.

Індіана – Торонто - 85:101 (17:24, 19:29, 23:18, 26:30)

І: Джордж (25 + 10 підбирань + 6 передач), Тьорнер (17 + 8 підбирань), Дж. Хілл (13);

Т: Лоурі (21 + 8 передач), ДеРозан (21), Керролл (17), Джозеф (10);

Рахунок у серії - 1:2.

Даллас – Оклахома-Сіті - 102:131 (21:27, 27:31, 30:39, 24:34)

Д: Меттьюз (22), Фелтон (18), Новіцкі (16), Бареа (15 + 7 передач + 5 втрат), Андерсон (12);

ОС: Дюрант (34 + 7 підбирань), Уестбрук (26 + 15 передач + 6 втрат), Кантер (21 + 8 підбирань), Уейтерс (19), Ібака (16);

Рахунок у серії - 1:2.