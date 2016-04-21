НБА: "Клівленд", "Майамі" і "Кліпперс" здобули другі перемоги в серії плей-офф

У Національній баскетбольній ассоціаціі в ніч на четвер відбулися чергові матчі серії плей-офф, в яких "Клівленд Кавальєрс", "Майамі Хіт" і "Лос-Анджелес Кліпперс" здобули другі перемоги у серіях, повідомляє офіційний сайт ліги.

Всі три команди, що знаходяться вище своїх опонентів у підсумкових турнірних таблицях регулярного чемпіонату, повели з рахунком 2:0.

Майамі – Шарлотт - 115:103 (29:29, 43:31, 19:18, 24:25)

М: Уейд (28 + 8 передач), Драгіч (18), Уайтсайд (17 + 13 підбирань), Річардсон (15), Денг (16);

Ш: Уокер (29), Джефферсон (25 + 7 підбирань), Лі (12), Лін (11);

Рахунок у серії: 2:0.

Клівленд – Детройт - 107:90 (23:28, 32:25, 27:15, 25:22)

К: Джеймс (27 + 5 втрат), Ірвінг (22), Джей Ар Сміт (21), Лав (16 + 10 підбирань);

Д: Драммонд (20 + 7 підбирань), Джексон (14 + 6 передач), Колдуелл-Поуп (13 + 8 підбирань), Харріс (13 + 8 підбирань), Морріс (11 + 7 підбирань);

Рахунок в серії - 2:0.

Кліпперс – Портленд 102:81 (22:17, 25:26, 20:18, 35:20)

К: Пол (25), Редік (17), Гріффін (12 + 9 підбирань), Кроуфорд (11), Грін (10);

П: Ліллард (17), Пламлі (17 + 10 підбирань + 7 передач), Макколлум (16), Харклесс (12 + 7 підбирань);

Рахунок в серії - 2:0.