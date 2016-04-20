Дві українські баскетбольні ліги близькі до об'єднання

У сезоні 2016/17 в Україні знову буде існувати єдина баскетбольна ліга, повідомляє "Планета-Баскетбол".

Організація АБКУ "Суперліга", яка проводила в нинішньому сезоні альтернативний чемпіонат, ймовірно, припинить існування. Офіційний сайт АБКУ вже не працює.

На даний момент відомо, що дніпропетровський "Дніпро" і київський "Будівельник", які брали участь у минулому році в чемпіонаті АБКУ, приєднаються до ліги під егідою Федерації баскетболу України. Доля решти клубів, які виступали в неофіційному турнірі, поки не визначена.

Нагадаємо, в 2015 році після приходу на посаду президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського у чемпіонаті Суперліги відбувся розкол - частина клубів вирішила виступати в лізі, якою займається ФБУ. Інші команди залишилися в організації АБКУ "Суперліга", яка стала неофіційною.

Переможцем чемпіонату АБКУ "Суперліга" став дніпропетровський "Дніпро", обігравши у фінальній серії київський "Будівельник". Чемпіонат ФБУ все ще триває - тут на перемогу претендують южненський "Хімік", криворізький "Кривбас" і київське "Динамо".