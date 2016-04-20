НБА: "Сан-Антоніо" та "Атланта" подвоїли перевагу у серіях плей-офф першого раунду

"Сперс" та "Хоукс" здобули переконливі перемоги над "Мемфісом" і "Бостоном" відповідно.

Сан-Антоніо - Мемфіс - 94:69 (22:11, 27:24, 21:18, 24:15) СА: Міллс (16), Леонард (13), Мартін (10), Олдрідж (10 + 8 підбирань); М: Аллен (12), Рендольф (11 + 12 підбирань); Рахунок у серії - 2:0. Атланта - Бостон - 89:72 (24:7, 19:21, 18:18, 28:26) А: Корвер (17 + 7 підбирань), Хорфорд (17 + 5 підбирань + 5 блок-шотів), Тіг (13 + 6 передач + 4 втрати), Сефолоша (12 + 6 підбирань); Б: Томас (16), Джонсон (14 + 8 підбирань), Тьорнер (12 + 5 підбирань), Розьє (10); Рахунок у серії - 2:0.

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