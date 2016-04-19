Чемпіонат України з баскетболу: київське "Динамо" зрівняло рахунок у серії з "Кривбасом"

Київське "Динамо" зрівняло рахунок у півфінальній серії чемпіонату України з баскетболу з криворізьким "Кривбасом". Сьогодні у столичному СК "Меридіан" господарі обіграли суперника з рахунком 76:68.

Ключовим фактором перемоги підопічних Володимира Рижова стала перевага під щитами. Якщо "Динамо" за матч змогло зібрати 49 підбирань, то суперник - лише 36. Це дозволило киянам лідирувати протягом майже всього матчу і обійтися без нервової кінцівки в заключній чверті.

Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали атакуючі захисники - американець Кеннет Фанденбьорк у "Динамо" та українець Дмитро Глєбов у "Кривбаса".

Переможець серії визначиться у п'ятому матчі протистояння, який відбудеться через кілька днів у Кривому Розі.

Динамо (Київ) – Кривбас (Кривий Ріг) - 76:68 (23:13, 19:26, 15:5, 19:24)

Д: Фанденбьорк (17 + 6 підбирань + 5 передач), Липовий (16), Анісімов (14), Шундель (9);

К: Глєбов (18), Бояркін (12 + 5 підбирань), Липовцев (12 + 6 підбирань + 4 передачі + 4 втрати);

Рахунок у серії - 2:2

Як раніше повідомляв УНІАН, першим фіналістом чемпіонату України став южненський "Хімік".