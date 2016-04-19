НБА: "Торонто" і "Даллас" зрівняли рахунок у серіях плей-офф, "Голден Стейт" знову виграв у "Х'юстона"

Чинні чемпіони НБА, навіть граючи без свого травмованого лідера Стефена Каррі, впоралися з "Рокетс".

Торонто - Індіана - 98:87 (27:16, 26:32, 21:18, 24:21) Т: Валанчюнас (23 + 15 підбирань), Лоурі (18 + 7 підбирань + 9 передач), Джозеф (16), Паттерсон (14), ДеРозан (10); І: Джордж (28), Елліс (15). Рахунок у серії - 1:1 Оклахома-Сіті - Даллас - 84:85 (20:24, 23:21, 19:14, 22:26) ОС: Дюрант (21 + 9 підбирань + 7 втрат), Вестбрук (19 + 14 підбирань + 6 передач), Ібака (12 + 8 підбирань); Д: Фелтон (21 + 11 підбирань), Новіцкі (17), Вільямс (13), Межрі (12). Рахунок у серії - 1:1. Голден Стейт - Х'юстон - 115:106 (33:30, 33:28, 20:21, 29:27) ГС: Томпсон (34 + 5 передач), Ігуодала (18), Лівінгстон (16 + 6 передач), Грін (12 + 14 підбирань + 8 передач), Богут (10 + 7 підбирань); Х: Харден (28 + 11 передач + 5 втрат), Террі (13), Беверлі (13 + 7 підбирань), Ховард (12 + 10 підбирань), Бізлі (10 + 5 підбирань); Рахунок у серії: 2:0.

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